البرلمان الإيراني يعد مشروع قانون لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز

كتب : وكالات

11:55 ص 26/03/2026

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان الإيراني يسعى إلى إقرار قانون يفرض رسوماً على عبور السفن عبر مضيق هرمز.

وقال رئيس لجنة الإعمار في البرلمان إن "مسودةً أُعدّت لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة مشروع قانون متكامل"، مشيراً إلى أن الهدف منها هو "توفير الأمن للسفن العابرة".

ولم يُحدَّد بعد حجم الرسوم المحتملة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة متلفزة على التلفزيون الرسمي مساء أمس، إن إيران قبلت حتى الآن طلبات عبور سفن من دول مثل "الصين وروسيا وباكستان والعراق والهند".

وأضاف أن مضيق هرمز، من وجهة نظر إيران، "ليس مغلقاً بالكامل، لكنه مغلق أمام الأعداء".

