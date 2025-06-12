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الإسكندرية تشيع جنازة ثاني ضحايا المركب الغارق في البرلس- صور

03:13 م الخميس 12 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الإسكندرية تشيع جنازة ثاني ضحايا المركب الغارق في البرلس
  • عرض 5 صورة
    الإسكندرية تشيع جنازة ثاني ضحايا المركب الغارق في البرلس
  • عرض 5 صورة
    الإسكندرية تشيع جنازة ثاني ضحايا المركب الغارق في البرلس
  • عرض 5 صورة
    الإسكندرية تشيع جنازة ثاني ضحايا المركب الغارق في البرلس
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:


شيع عشرات المواطنون، اليوم الخميس، جثمان محمد أحمد، أحد أفراد طاقم يخت الإسكندرية الذي غرق عقب خروجه من ميناء البرلس في طريقه للإسكندرية قبل عيد الأضحى.
وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد العمري بمنطقة كرموز قبل أن يوارى الثرى بمقابر العمود غربي الإسكندرية.
ويعد ذلك الجثمان الثاني الذي عثر عليه من ضحايا طاقم المركب المنكوب المكون من 3 أشخاص إذ لا يزال البحث جاري عن صاحب اليخت ويدعى وليد يسري.
ووفقاً لأهالي الضحايا ذهب الضحايا، لإجراء صيانة لليخت بعد تحويله من مركب صيد إلى يخت سياحي في البرلس بمحافظة كفر الشيخ قبل ان يختفى يوم السبت 31 مايو الماضي عقب مغادرته ميناء البرلس متجهًا إلى الاسكندرية.
جرى تحرير محضر بتغيب الطاقم واختفاء المركب قبل أن يعثر على جثة أحد الضحايا من طاقمه بالقرب من مصيف بلطيم أمام قرية عميرة الشرقية في 4 يونيو الجاري.

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الإسكندرية تشيع جنازة ثاني ضحايا المركب البرلس
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