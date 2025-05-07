"فاطمة" يحصد جائزة أفضل فكرة فيلم ذات أثر بـ"أسوان الدولي" - صور

أسوان - إيهاب عمران:

حصد فيلم "فاطمة" المشارك ضمن أفلام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، جائزة أفضل فكرة فيلم ضمن أفلام "ذات أثر" للمخرج مهند دياب، إنتاج مؤسسة مصر الخير، بعد عرض لاقى تفاعلاً إنسانيًا واسعًا وإشادة كبيرة من الحضور.

وقالت حنان الدرباشي، رئيس برنامج الغارمات في مؤسسة مصر الخير، إن الفيلم تناول معالجة قضية الغارمات وكيفية تعامل المجتمع مع الغارمات، ويلقي الضوء على قصة من بين قصص كثيرة للغارمات، وتم اختيار حالة فاطمة وهي إحدى الفتيات التي قامت إحدى الأسر البديلة بتربيتها منذ أن كان عمرها ٣ شهور وقامت أمها البديلة بالحصول علي قرض لبناء مسكن لفاطمة، وكيف حاربها المجتمع لمجرد محاولة حماية الفتاة وبناء مسكن لها حيث تدخلت المؤسسة وتم حل المشكلة، إلى جانب السير في إجراءات عمل مشروع للفتاة وتجهيزها للزواج ضمن محور التمكين لتكون فتاة فاعلة في المجتمع.

وأضافت أن من بين الغارمات حالات ملهمة ومحفزة دفعتها ظروف الحياة أن أصبحن من بين الغارمات، مشيرة إلى عقد لقاءات توعية قانونية بين طلاب الجامعات وأئمة المساجد عن قضية الغارمات لمعرفة أبعادها القانونية والاجتماعية.

ومن جانبه عبّر مخرج الفيلم مهند دياب، عقب تسلمه الجائزة، عن فخره بهذا التتويج، قائلاً: "فخور جداً بفوز الفيلم، لكن الجائزة الحقيقية بالنسبة لي كانت الفرحة اللي رأيتها في عيني فاطمة بعد العرض، الأم البديلة سعيدة ليست مجرد بطلة فيلم، بل أم كفيلة غيّرت مجتمع كامل من حولها، وأثبتت أن الإنسان العادي ممكن أن يكون صاحب قضية ومصدر نور للكثير في مجتمعها".

وتابع: "هذا الفوز هو بداية لمسار مختلف في نظرتنا للغارمين والغارمات، والأم سعيدة كانت نموذج حيّ لقدرة المرأة على التغيير بصمت وبقوة من القلب".