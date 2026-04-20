ارتفاع أسعار النفط 7% مع إغلاق مضيق هرمز مجددًا

كتب : مصراوي

01:41 ص 20/04/2026

وكالات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر ⁠من 7% صباح اليوم الإثنين، بعد أن تراجعت بأكثر من 9% الجمعة.

وقفزت الأسعار مع إغلاق ‌مضيق ‌هرمز مجددا، بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بانتهاك ‌اتفاق وقف ‌إطلاق النار ⁠بمهاجمة سفن.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 6.56 ⁠دولار ‌للبرميل، أو 7.26%، ⁠لتصل إلى 96.94 دولار ⁠للبرميل بحلول ​الساعة 2204 ⁠بتوقيت جرينتش يوم الأحد.

ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 89.92 دولار للبرميل، مرتفعا 6.07 ‌دولار أو 7.24%.

جاء رد فعل السوق في أعقاب أكثر من يومين من الآمال المتزايدة والتوقعات المحبطة المتعلقة بالمضيق.

وقالت إيران الجمعة، إنها ستعيد فتح الممر قبالة سواحلها بالكامل أمام الحركة التجارية، وانخفضت أسعار الخام بأكثر من 9% بناء على تلك الأنباء.

لكنها تراجعت عن قرارها، السبت، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حصار البحرية الأمريكية للموانئ الإيرانية سيظل ساريا، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

