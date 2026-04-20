عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة وفاة الدكتور ضياء العوضي

كتب : مصراوي

12:52 ص 20/04/2026

الإعلامي عمرو أديب

كشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل جديدة حول واقعة وفاة الدكتور ضياء العوضي داخل أحد الفنادق في دبي، مشيرا إلى أن الواقعة اكتشفت بعد ملاحظات من إدارة الفندق.

وأوضح أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدكتور ضياء العوضي كان شخصية جدلية وخلافية، أصبح نجما متابعا وله تريندات على السوشيال ميديا في الشهور الأخيرة.

وأشار الإعلامي إلى أن العوضي سافر إلى دبي بتأشيرة زيارة، وأقام داخل إحدى الغرف الفندقية، حيث وضع لافتة "ممنوع الإزعاج" على باب غرفته.

وأضاف أن إدارة الفندق لاحظت عدم خروج النزيل أو طلبه لأي طعام أو خدمات لفترة طويلة، ما أثار الشكوك ودفعها لإبلاغ الشرطة.

وأكد أديب أن الشرطة توجهت إلى الغرفة واقتحمتها، لتجد العوضي متوفيا داخلها، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.

وشدد الإعلامي على أن الواقعة لا تزال محل تحقيق من قبل الجهات المختصة للوقوف على أسباب الوفاة وكافة التفاصيل المرتبطة بها.

عمرو أديب ضياء العوضي الحكاية

