بينها رؤوس عنقودية.. زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق 5 صورايخ أرض أرض

كتب : مصراوي

01:55 ص 20/04/2026

صورايخ أرض أرض

وكالات

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن زعيم البلاد كيم جونج أون أشرف، الأحد، على تجارب إطلاق صواريخ ⁠بالستية قصيرة المدى بعد تحديثها.

وأضافت الوكالة، أن التجارب شملت إطلاق 5 صواريخ بالستية تكتيكية أرض أرض محدثة "هواسونج 11 إل إيه"، وذلك لتقييم قوة وأداء الرؤوس الحربية الجديدة، وبينها رؤوس عنقودية.

قالت الوكالة إن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ باتجاه منطقة أهداف في جزيرة تبعد نحو ‌136 كيلومترا، حيث أصابت منطقة تتراوح مساحتها بين 12.5 و13 هكتارا بكثافة عالية، واصفة ‌ذلك بأنه دليل على ‌قدرة المنظومة على تنفيذ ضربات مركزة.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن إدخال رؤوس حربية مصممة لمهام مختلفة "من شأنه أن يتيح للجيش تلبية ⁠الاحتياجات العملياتية بمزيد من ‌الفاعلية، من خلال الجمع بين قدرات الضربات الدقيقة ⁠وزيادة القوة النارية صوب المناطق المستهدفة".

وعبر كيم عن رضاه عن ⁠نتائج التجارب، واصفا إياها بأنها دليل على أن العمل الذي قامت بها مجموعة متخصصة في أبحاث الرؤوس ⁠الحربية الصاروخية على مدار سنوات لم يذهب سدى، وحث علماء الدفاع على مواصلة تطوير التقنيات اللازمة لتعزيز جاهزية الجيش القتالية.

وقالت ​الوكالة، إن عددا من كبار المسؤولين العسكريين رافقوا كيم خلال التجارب، التي تمثل رابع عملية إطلاق صواريخ بالستية هذا الشهر، والسابعة هذا العام.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، ‌أن المكتب الرئاسي طلب الأحد من بيونجيانج وقف مثل هذه "الاستفزازات"، معتبرا أنها ​تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

والأحد قال الجيش الكوري الجنوبي، إن بيونجيانج أطلقت الصواريخ من منطقة قرب مدينة سينبو على ساحل كوريا الشمالية الشرقي باتجاه البحر، وإن ⁠الصواريخ حلقت لمسافة تقارب 140 كيلومترا، بحسب سكاي نيوز.

صورايخ أرض أرض إطلاق صورايخ أرض أرض كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية صواريخ باليستية

