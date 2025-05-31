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حريق على ضفاف نهر النيل في بني سويف -صور

06:41 م السبت 31 مايو 2025
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بني سويف - حمدي سليمان:

شب حريق هائل في الحشائش والمخلفات أسفل كوبري الشرق بالقرب من ضفاف النيل فى مدينة بنى سويف، اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في الحشائش والهيش، وبعض المخلفات أمام قرية التل أسفل كوبري شرق النيل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران، قبل امتدادها الحقول والأراضي المجاورة، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.

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