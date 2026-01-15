أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إغلاق سفارتها في طهران مؤقتا وسحب جميع موظفيها بسبب الوضع الأمني والاضطرابات المستمرة، مؤكدة أن البعثة ستواصل العمل "عن بعد"، في وقت رفعت فيه مستوى تحذير السفر إلى "عدم السفر إطلاقا".

ووجهت وزارة الخارجية البريطانية، تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين البريطانيين الموجودين في إيران (مقيمين أو زوار) بضرورة "التفكير مليا" في مخاطر بقائهم.

وخصت بالذكر حاملي الجنسية المزدوجة (البريطانية-الإيرانية)، مؤكدة أنهم معرضون لـ "خطر كبير" للاعتقال أو الاستجواب.

وأضاف البيان البريطاني أن مجرد "حيازة جواز سفر بريطاني أو وجود صلات بالمملكة المتحدة قد يكون سبباً كافياً للسلطات الإيرانية لاحتجازك".