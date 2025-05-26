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لفتة أبوية.. محافظ الدقهلية يوُقف موكبه ليسأل الطلاب عن الامتحانات

03:57 م الإثنين 26 مايو 2025
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    محافظ الدقهلية يوُقف موكبه ليسأل الطلاب عن الامتحانات (3)
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    محافظ الدقهلية يوُقف موكبه ليسأل الطلاب عن الامتحانات (2)
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الدقهلية - رامي محمود:

أوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، موكبه خلال سيره بشارع الإمام محمد عبده بنطاق منطقة قناة السويس بمدينة المنصورة، وذلك بعد مشاهدته جمع من الطلاب خلال خروجهم من لجان امتحانات صفوف النقل للاطمئنان على أحوالهم وسير أعمال الامتحانات.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية، عددا من الصور لمحافظ الدقهلية وذلك خلال توقفه فى الشارع وسط جمع من طلاب امتحانات النقل والصفوف المختلفة للاطمئنان على أعمال الإمتحان.

وكشف عدد من الطلاب أنهم فوجئوا بسيارات شرطة ترافقها سيارة سوداء اللون ولايعرفون من بداخلها حتى توقف ونزل من سيارته ليبدأ فى مصافحتهم والتعريف بنفسه انه المحافظ، ويسألهم عن سير أعمال الامتحان، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

يذكر أن محافظ الدقهلية، تفقد اليوم عددا من شوارع مدينة المنصورة شملت شوارع الجمهورية والجيش، وقناة السويس، والإمام محمد عبده، والمشاية، شارع جيهان وشارع الترعة، وعبد السلام عارف، وشارع سامية الجمل، وشارع السلاب، والدراسات، وعدد من شوارع مدينة المنصورة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات بنطاق المدينة.

ووجه المحافظ، المسئولين في حي غرب وشرق المنصورة برفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والسير في جميع الشوارع.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للشوارع، والمتابعة المستمرة لعمل شركات النظافة ونوبتجيات العمل ومتابعة حالة النظافة على مدار اليوم على مستوى المدينة.

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محافظ الدقهلية الامتحانات الطلاب اللواء طارق مرزوق
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