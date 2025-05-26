إعلان

العثور على هيكل عظمي لسيدة داخل مقبرة مهجورة في بني سويف والأمن يحل اللغز

12:36 م الإثنين 26 مايو 2025

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

تمكنت الأجهزة الأمنية في بني سويف من كشف غموض العثور على هيكل عظمي لسيدة ترتدي عباءة سوداء، داخل إحدى المقابر المهجورة في قرية بياض العرب.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على هيكل عظمي لسيدة ترتدي عباءة سوداء، داخل مقابر الشيخ رفعت بقرية بياض العرب، فجرى التوجيه بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة.

وبمراجعة بلاغات التغيب تبين أنها لسيدة تدعى "أسماء إ. أ."، التي جرى الإبلاغ عن تغيبها في المحضر رقم 5050 لسنة 2023 إداري مركز بني سويف.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعى "محمود ر. م."، بمساعدة ابنتها "أمينة. ع.ف".

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أكد أنه كان على علاقة غير شرعية مع المجني عليها، قبل أن ينصرف عنها ويقيم علاقة مماثلة مع ابنتها "أمينة"، وذات مرة شاهدته المجني عليها في موقف حميمي مع ابنتها، وهددته بفضح أمر العلاقة وادعت أنها حامل منه، مطالبة إياه بالزواج.

وأضاف المتهم في اعترافاته: "قررت أخلّص منها عشان أرتاح من التهديد"، فاستدرجتها إلى المقابر بحجة رد مبلغ مالي كان قد اقترضه منها، وهناك باغتها بخنقها مستخدمًا الطرحة التي كانت ترتديها حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ثم وضع جثمانها داخل مقبرة مهجورة وأغلقت الباب عليها، بعد الاستيلاء على هاتفها المحمول.

وأضاف أنه بعد يوم أبلغ المتهمة الثانية "أمينة" ابنة المجني عليها بالجريمة، وسلمها الهاتف لإخفائه، ثم عادا إلى المقابر وقاما بتحطيم الهاتف خشية العثور عليه من قبل جهات التحقيق.

من جانبها، أقرت المتهمة الثانية بصحة ما جاء في أقوال شريكها، فى التحقيقات وذكرت أنها علمت بعلاقته السابقة بوالدتها، وأنها كانت على دراية بجريمته منذ البداية ولم تُبلّغ عنها، بل تواطأت معه بإخفاء الهاتف وتضليل الجهات الأمنية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العثور على هيكل عظمي لسيدة مقبرة مهجورة بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تشييع جثمان أحمد الدجوي من مسجد العائلة داخل حرم جامعة MSA | صور وفيديو
"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية