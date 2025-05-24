الطب الشرعي يكشف مفاجأة في اتهام جد بالاعتداء على حفيده بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف تقرير الطب الشرعي مفاجأة في واقعة الاعتداء على طفل شبرا الخيمة، والمتهم فيها جد المجني عليه، حيث أكد تقرير الطب الشرعي عدم صحة الواقعة وسلامة الطفل من أي اعتداء.

وطالب المحامى العام بجنوب بنها بعرض الطفل المجنى عليه على اخصائي اجتماعي وذلك بعد ورود تقرير اللجنة الثلاثية الذي أثبت عدم صحة الواقعة وأن الطفل سليم وسوف يتم معرفة المحرض على هذه الواقعة ومن وراء خلفها بناء على تقرير الأخصائي الاجتماعي.

وكان في وقت سابق تعرض الجد لوعكة صحية بعد قرار النيابة العامة بحبسه لمدة 15 يوم علي ذمه التحقيقات، وتوفي متأثرا بإصابته وصدمته مما حدث له وتعرضه لاتهامات ملفقة وعارية تماما من الصحة.

وكانت قد شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، واقعة مأساوية، بتعدى جد علي حفيده طفل ذات الـ8 سنوات، وجرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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