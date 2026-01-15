سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي في التعاملات الصباحية

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 40 جنيهًا، مسجلاً قمة تاريخية جديدة ببداية التعاملات الصباحية الخميس 15-11-2026، مقارنةً بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4133 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5314 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6200 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7085 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 49600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 220343 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 354250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.37% إلى نحو 4609 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.