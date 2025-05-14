علامات غريبة بجسده.. سيدة تتهم جد ابنها بهتك عرض حفيده في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، إذ تعدى جد على حفيده ذات الـ8 سنوات، وهتك عرضه، وجرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد فيه ببلاغ من المدعوة "نورهان م إ" مقيمة دائرة القسم، تتهم جد نجلها لوالده، بالتعدى عليه جنسيًا وهتك عرضه.

وأضافت الأم أنها اكتشفت ظهور علامات غريبة بجسد نجلها وعند سؤاله أكد أن جده تعدى عليه جنسيًا عندما كان يزوره، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل في أكثر من مستشفى، تبين أنه الطفل مصاب بتهتك بالغشاء الخارجي بفتحة الشرج، وذلك إثر التعدي عليه عدة مرات.

حُرر المحضر اللازم وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي للكشف عليه.