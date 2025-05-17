وفاة الجد المتهم بالاعتداء جنسيًا على حفيده بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن المحامي حازم همام، وفاة الجد المتهم بالاعتداء جنسيا على حفيده بشبرا الخيمة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى ناصر العام منذ يومين.

وقال همام محامي الطفل ضحية الاعتداء الجنسي، إن المتهم تعرض لأزمة صحية تمثلت في إصابته بنزيف في المخ ودخل في غيبوبة سكر، وجرى نقله من محبسه بقسم ثان شبرا الخيمة لمستشفى ناصر العام، وبعد محاولات لإسعافه لم يستجب، وتوفي في الحال.

وأشار المحامى أن المتهم قد تعرض لهذه الوعكة الصحية بعد قرار النيابة العامة بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له بالمعاد.

وأضاف "همام": أنه جرى تقديم طلب للمحامى العام لسؤال أشقاء الطفل المجني عليه والذين تعرضوا لوقائع مماثلة، وكذلك طلب تحريات من فرع البحث للوقوف على التحريات النهائية للقضية.

وكانت جهات التحقيق في قضية اعتداء جد جنسيا على حفيده بشبرا الخيمة، قد قررت حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وشهدت مدينة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، باتهام جد بالاعتداء على حفيده صاحب الـ8 سنوات وهتك عرضه، وجرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وحرر محضرًا بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا ببلاغ من "ن م إ"، مقيمة بدائرة القسم، تتهم جد نجلها لوالده، بالتعدي عليه جنسيًا وهتك عرضه.

وعقب تقنين الإجراءات، تبين أن المتهم يدعى "إ ح م"، بقسم ثان شبرا الخيمة، تعدى جنسيًا على حفيده الطفل "م ج إ" 8 سنوات، وهتك عرضه بالإكراه.

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