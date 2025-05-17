غيبوبة سكر.. نقل الجد المتهم في الاعتداء على حفيده للمستشفى بشبرا الخيمة



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف حازم همام، دفاع الطفل "م"، البالغ من العمر 8 سنوات، ضحية الاعتداء الجنسي عليه من قبل جده، بشبرا الخيمة، عن تفاصيل جديدة في الواقعة.



وأكد المحامي، أن المتهم تعرض لأزمة صحية تمثلت في إصابته بنزيف في المخ ودخل في غيبوبة سكر، وتم نقله من محبسه بقسم ثان شبرا الخيمة لمستشفى ناصر العام.

وأضاف أنه تم تقديم طلبًا للمحامي العام لسؤال أشقاء الصغير المجني عليه والذين تعرضوا لوقائع مماثلة، وكذلك طلب تحريات من فرع البحث للوقوف على التحريات النهائية للقضية.

وكانت جهات التحقيق في قضية تعدي جد جنسيا على حفيده بشبرا الخيمة، قد قررت حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وشهدت مدينة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بتعدي جد على حفيده ذات الـ8 سنوات وهتك عرضه، وجرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وحرر محضرًا بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا ببلاغ من "ن م إ"، مقيمة بدائرة القسم، تتهم جد نجلها لوالده، بالتعدي عليه جنسيًا وهتك عرضه.

وعقب تقنين الإجراءات، تبين أن المتهم يدعى "إ ح م"، بقسم ثان شبرا الخيمة، تعدى جنسيًا على حفيده الطفل "م ج إ" 8 سنوات، وهتك عرضه بالإكراه.

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