بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر

تقدم شركة جميل موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "جي إيه سي" GAC التجارية الفاخرة في مصر، ثلاث سيارات جديدة بالسوق المصري خلال شهر يناير الجاري.

وكان الوكيل المحلي للعلامة الصينية أعلن قبل أيام عن تخفيض أسعار عدد من الطرازات الجديدة بقيم تراوحت بين 100 وحتى 135 ألف جنيه.

تتنوع سيارات جي إي سي الجديدة في مصر بين سيدان عائلية وSUV وكروس أوفر، وتبدأ أسعارها خلال الشهر الجاري من مليون 920 ألف جنيه.

نستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات جي إي سي في مصر:

جي إيه سي إمباو

تأتي جي إيه سي إمباو الجديدة بـ3 فئات وتبدأ من 995 ألف جنيه للفئة الأولى Elegance،والفئة Premium الثانية بمليون و99 ألف جنيه، والفئة الثالثة S-Style بمليون و199 ألف جنيه.

جي إيه سي GS4 MAX

قدمت جي إيه سي GS4 MAX بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و249 ألف جنيه.

جي إيه سي GS3 MZOOM

تتوفر جي إيه سي GS3 MZOOM بـ4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 920 ألف جنيه للفئة الأولى Comfort، والفئة الثانية Elegance سعرها مليون و29 ألف جنيه، والفئة الثالثة Premium سعرها مليون و99 ألف جنيه، والفئة الرابعة R-Style سعرها مليون و199 ألف جنيه.