إعلان

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر

كتب : مصراوي

06:08 م 20/01/2026 تعديل في 06:50 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    GAC إمباو
  • عرض 3 صورة
    GS4 MAX

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم شركة جميل موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "جي إيه سي" GAC التجارية الفاخرة في مصر، ثلاث سيارات جديدة بالسوق المصري خلال شهر يناير الجاري.

وكان الوكيل المحلي للعلامة الصينية أعلن قبل أيام عن تخفيض أسعار عدد من الطرازات الجديدة بقيم تراوحت بين 100 وحتى 135 ألف جنيه.

تتنوع سيارات جي إي سي الجديدة في مصر بين سيدان عائلية وSUV وكروس أوفر، وتبدأ أسعارها خلال الشهر الجاري من مليون 920 ألف جنيه.

نستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات جي إي سي في مصر:

جي إيه سي إمباو

تأتي جي إيه سي إمباو الجديدة بـ3 فئات وتبدأ من 995 ألف جنيه للفئة الأولى Elegance،والفئة Premium الثانية بمليون و99 ألف جنيه، والفئة الثالثة S-Style بمليون و199 ألف جنيه.

جي إيه سي GS4 MAX

قدمت جي إيه سي GS4 MAX بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و249 ألف جنيه.

جي إيه سي GS3 MZOOM

تتوفر جي إيه سي GS3 MZOOM بـ4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 920 ألف جنيه للفئة الأولى Comfort، والفئة الثانية Elegance سعرها مليون و29 ألف جنيه، والفئة الثالثة Premium سعرها مليون و99 ألف جنيه، والفئة الرابعة R-Style سعرها مليون و199 ألف جنيه.

أسعار السيارات سيارات GAC

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026
أول رد فعل من محمد عبد المنصف بعد تصريحات لقاء الخميسي
مصراوي ستوري

أول رد فعل من محمد عبد المنصف بعد تصريحات لقاء الخميسي
فيتامين D في الشتاء.. فئات لا غنى لها عن المكملات للحفاظ على المناعة
نصائح طبية

فيتامين D في الشتاء.. فئات لا غنى لها عن المكملات للحفاظ على المناعة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-1-2026.. رياح وشبورة
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-1-2026.. رياح وشبورة
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان