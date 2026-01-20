السيطرة على حريق التهم "سايبر" داخل "سنتر" في العبور (صور)

للقضاء على الفساد.. محافظ أسيوط: "الرقمنة" ضرورة وليست خيارًا (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع داخل "سايبر" بسنتر الياسمين بمدينة العبور، وتمكنت من إخماده بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية أو امتداد النيران للمناطق المجاورة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب الحريق.

انتقلت فرق الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على النيران، فيما تولت الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.