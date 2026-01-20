إعلان

السيطرة على حريق التهم "سايبر" داخل "سنتر" في العبور (صور)

كتب : مصراوي

07:36 م 20/01/2026
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع داخل "سايبر" بسنتر الياسمين بمدينة العبور، وتمكنت من إخماده بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية أو امتداد النيران للمناطق المجاورة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب الحريق.

انتقلت فرق الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على النيران، فيما تولت الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

