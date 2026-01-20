إعلان

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور

كتب - معتز عباس:
تصوير / نادر نبيل:

07:40 م 20/01/2026 تعديل في 07:51 م
    اشرف زكي دنيا في عزاء شقيق الفنانة شيرين (1)
    دنيا في عزاء شقيق الفنانة شيرين
    اشرف زكي دنيا يقدم واجب العزاء في شقيق الفنانة شيرين
    اشرف زكي دنيا في عزاء شقيق الفنانة شيرين (2)

وصلت منذ قليل الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي عزاء شقيق الفنانة شيرين، والمقام حاليًا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

قدمت دنيا وإيمي واجب العزاء والمواساة لأسرة شقيق الفنانة الراحل، والذي توفي السبت الماضي بعد صراع مع المرض.

حضر العزاء عدد من نجوم الفن، وهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، النجمة ميرفت أمين، الفنان منير مكرم، وغيرهم.

يذكر أن عماد محمد السيد عزام، شقيق الفنانة شيرين، توفي يوم السبت الماضي، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب نجوم الفن.

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
