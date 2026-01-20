دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين

وصلت منذ قليل الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي عزاء شقيق الفنانة شيرين، والمقام حاليًا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

قدمت دنيا وإيمي واجب العزاء والمواساة لأسرة شقيق الفنانة الراحل، والذي توفي السبت الماضي بعد صراع مع المرض.

حضر العزاء عدد من نجوم الفن، وهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، النجمة ميرفت أمين، الفنان منير مكرم، وغيرهم.

يذكر أن عماد محمد السيد عزام، شقيق الفنانة شيرين، توفي يوم السبت الماضي، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب نجوم الفن.