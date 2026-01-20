مباريات الأمس
"حشد جماهيري تاريخي".. 7 صور لاحتفال السنغال بأمم أفريقيا بالشوارع

كتب : محمد عبد الهادي

05:21 م 20/01/2026
    احتفال جماهير السنغال
    احتفال جماهير السنغال
    احتفال جماهير السنغال
    احتفال جماهير السنغال
    618912823_1289950789826171_5608660802261274867_n_Easy-Resize.com
    احتفال جماهير السنغال

احتفل منتخب السنغال بتتويجه بكأس الأمم الأفريقية 2025، عقب وصوله البلاد في الساعات الأولي من اليوم الثلاثاء.

وقامت بعثة السنغال بالاحتفال مع الجماهير في الشوارع، وسط حشد جماهيري ضخم.

وكان منتخب السنغال قد حقق الفوز على المغرب بهدف نظيف في مباراة ماراثونية بنهائي أمم أفريقيا، شهدت احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح المغرب قبل أن يهدرها إبراهيم دياز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

احتفال جماهير السنغال جماهير السنغال منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية السنغال

