"حشد جماهيري تاريخي".. 7 صور لاحتفال السنغال بأمم أفريقيا بالشوارع

احتفل منتخب السنغال بتتويجه بكأس الأمم الأفريقية 2025، عقب وصوله البلاد في الساعات الأولي من اليوم الثلاثاء.

وقامت بعثة السنغال بالاحتفال مع الجماهير في الشوارع، وسط حشد جماهيري ضخم.

وكان منتخب السنغال قد حقق الفوز على المغرب بهدف نظيف في مباراة ماراثونية بنهائي أمم أفريقيا، شهدت احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح المغرب قبل أن يهدرها إبراهيم دياز.

