ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

كتب – أحمد العش:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالة طقس يوم غدٍ الأربعاء 21 يناير 2026، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأكدت "الهيئة"، في بيانها، أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل في القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15، بينما تصل درجات الحرارة في السواحل الشمالية إلى عظمى 20 وصغرى 13، وفي شمال الصعيد العظمى 25 والصغرى 11، وفي جنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 13.

وأوضحت "الأرصاد"، أن الطقس سيكون باردًا في الصباح الباكر، دافئًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وباردًا ليلاً، مع احتمالية تكون شبورة مائية من الساعة 3 إلى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وأشارت "الهيئة"، إلى وجود فرصًا لسقوط أمطار خفيفية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% في مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة أيضًا.

وأفادت بأن نشاط الرياح سيكون على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هذا التنبؤ صدر بناءً على دراسة أحدث إصدارات خرائط الطقس، وأنه سيتم التحديث حال حدوث أي تغيير قد يطرأ على الأجواء، داعيةً الجميع لمتابعة التحديثات الصادرة عنها أولًا بأول، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.