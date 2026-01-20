وهم "الأكسجين النشط".. إغلاق عيادة تحقن المرضى بالدقهلية (صور)

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة نجحت في ضبط عيادة غير مرخصة بمدينة بلقاس، تقدم خدمات علاجية غير معتمدة تحت مسمى "العلاج بالأكسجين النشط" عن طريق الحقن، وذلك بالمخالفة الصريحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي.

اتخذت الحملة على الفور الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير المحاضر بقسم شرطة بلقاس، وتنفيذ قرار الغلق الصادر بحق المنشأة المخالفة.

علاج غير معتمد

أكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن مصطلح "العلاج بالأكسجين النشط" يستخدم كثيرًا في الإعلانات بغرض الترويج وجذب المرضى، إلا أنه من الناحيتين الطبية والقانونية يعد مصطلحًا غير معتمد من وزارة الصحة المصرية.

وأوضح أنه لا توجد أي بروتوكولات علاجية رسمية أو موافقات تتيح استخدامه بهذه الصورة داخل المنشآت الطبية، مشددًا على أن تقديم أي خدمة علاجية خارج الإطار المعتمد يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين ويعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

تحذير هام

وأشار مدير الإدارة إلى أن حملات التفتيش مستمرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حمودة الجزار، وكيل الوزارة، لضبط المنشآت التي تعمل دون ترخيص أو تروج لعلاجات وهمية.

وجددت مديرية الصحة مناشدتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية والأطباء القائمين على تقديم الخدمة، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات حفاظًا على السلامة العامة.