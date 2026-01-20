إعلان

وهم "الأكسجين النشط".. إغلاق عيادة تحقن المرضى بالدقهلية (صور)

كتب : رامي محمود

08:54 م 20/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إغلاق عيادة تحقن المرضى بالدقهلية (3)
  • عرض 8 صورة
    إغلاق عيادة تحقن المرضى بالدقهلية (4)
  • عرض 8 صورة
    إغلاق عيادة تحقن المرضى بالدقهلية (2)
  • عرض 8 صورة
    إغلاق عيادة تحقن المرضى بالدقهلية (6)
  • عرض 8 صورة
    إغلاق عيادة تحقن المرضى بالدقهلية (5)
  • عرض 8 صورة
    إغلاق عيادة تحقن المرضى بالدقهلية (8)
  • عرض 8 صورة
    إغلاق عيادة تحقن المرضى بالدقهلية (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة نجحت في ضبط عيادة غير مرخصة بمدينة بلقاس، تقدم خدمات علاجية غير معتمدة تحت مسمى "العلاج بالأكسجين النشط" عن طريق الحقن، وذلك بالمخالفة الصريحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي.

اتخذت الحملة على الفور الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير المحاضر بقسم شرطة بلقاس، وتنفيذ قرار الغلق الصادر بحق المنشأة المخالفة.

علاج غير معتمد

أكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن مصطلح "العلاج بالأكسجين النشط" يستخدم كثيرًا في الإعلانات بغرض الترويج وجذب المرضى، إلا أنه من الناحيتين الطبية والقانونية يعد مصطلحًا غير معتمد من وزارة الصحة المصرية.

وأوضح أنه لا توجد أي بروتوكولات علاجية رسمية أو موافقات تتيح استخدامه بهذه الصورة داخل المنشآت الطبية، مشددًا على أن تقديم أي خدمة علاجية خارج الإطار المعتمد يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين ويعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

تحذير هام

وأشار مدير الإدارة إلى أن حملات التفتيش مستمرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حمودة الجزار، وكيل الوزارة، لضبط المنشآت التي تعمل دون ترخيص أو تروج لعلاجات وهمية.
وجددت مديرية الصحة مناشدتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية والأطباء القائمين على تقديم الخدمة، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات حفاظًا على السلامة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إغلاق عيادة حقن المرضى الدقهلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
علاقات

مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
شرط قبل التوقيع و4 ملايين يورو.. انفراجة في انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
رياضة عربية وعالمية

شرط قبل التوقيع و4 ملايين يورو.. انفراجة في انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
حوادث وقضايا

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين
زووم

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج