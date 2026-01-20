إعلان

لخدمة الأهالي.. تحرك لمد عمل "عبارة الخزندارية" ليلًا وسيارة إطفاء (صور)

كتب : عمار عبدالواحد

08:25 م 20/01/2026
    رئيس مدينة طهطا يلتقي أهالي الخزندارية

تفقد الدكتور أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، سير العمل بالعبارة النهرية المخصصة لنقل المواطنين والمركبات بجزيرة الخزندارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بالمتابعة الميدانية المستمرة وتحقيق سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

واستمع رئيس المدينة، خلال جولته، إلى مطالب وشكاوى أهالي القرية والمواطنين المترددين على العبارة، والتي تركزت حول ضرورة مد فترة التشغيل لما بعد الساعة الثامنة مساءً لتسهيل حركة التنقل ليلًا.

وأوضح "الشطوري" أنه تم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمد فترة التشغيل الليلية، وجاري انتظار المعاينات والموافقات الرسمية، موجهًا بتدعيم العبارة بكشافات إضاءة قوية لتأمين عملها وضمان سلامة الركاب خلال الفترات المسائية.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مدينة طهطا عن طرح عملية شراء سيارة إطفاء جديدة لدعم وحدة إطفاء جزيرة الخزندارية، بهدف تعزيز منظومة الحماية المدنية والاستجابة السريعة لأي طوارئ.

كما أشار إلى أنه تم مخاطبة مديرية الصحة بسوهاج لتوفير طبيب مقيم بالوحدة الصحية بالجزيرة، استجابة لمطالب الأهالي وحرصًا على توفير خدمة صحية لائقة، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدًا في تلبية الاحتياجات وتحسين الخدمات.

عبارة الخزندارية سيارة إطفاء سوهاج

