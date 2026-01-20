إعلان

بسبب "كلب".. إحالة أوراق بائع ملابس للمفتي ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

07:56 م 20/01/2026

محكمة بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، بإحالة أوراق متهم يعمل بائع ملابس مستعملة "بالة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، مع استمرار حبسه على ذمة القضية، وذلك لاتهامه بقتل شاب والشروع في قتل والده.

مشاجرة دموية

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 22 يونيو 2025 بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، حين نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، سمير سمير يوسف، بعدما أقدم المتهم على إلقاء حيوان أليف "كلب" من شرفة مسكنه.

تطورت المشادة سريعًا إلى مشاجرة، أشهر خلالها المتهم سلاحًا أبيض "سكين" وسدد طعنة نافذة لوالد المجني عليه استقرت في بطنه. ولدى تدخل الابن للدفاع عن والده، انهال عليه المتهم بالطعنات محدثًا إصابات أودت بحياته.

أدلة الطب الشرعي

وأثبتت تحريات المباحث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة ونفذها ثم فر هاربًا.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لإصابات طعنية وقطعية أحدثت جرحًا نافذًا بالقلب أدى إلى نزيف دموي غزير ووفاة فورية.

كما ثبتت إصابة والده بجرح طعني نافذ بالبطن.

وأكد تقرير البصمة الوراثية تطابق آثار الدماء المعثور عليها على السكين المستخدم مع البصمة الوراثية للمجني عليه.

اتهامات النيابة

وأسندت النيابة العامة للمتهم اتهامات القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد، والشروع في القتل، وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمود زاهر الحسيني وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، حيث قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم النهائي إلى جلسة لاحقة عقب ورود رأي المفتي.

محكمة بورسعيد احالة أوراق بائع ملابس للمفتي جنايات بورسعيد جريمة قتل

