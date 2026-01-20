مباريات الأمس
"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز

كتب : مصراوي

07:19 م 20/01/2026
كتب-محمد خيري"

أنهى نادي الزمالك اتفاقه مع بيراميدز، لانتقال ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، إلى صفوف الفريق السماوي.

وقال مصدر داخل الزمالك لمصراوي: "الزمالك أتم اتفاقه مع بيراميدز على كافة الأمور المالية في صفقة ناصر ماهر، واللاعب تنازل عن جزء كبير من مستحقاته".

وأضاف: "ناصر ماهر وقع لبيراميدز لـ4 سنوات ونصف وجمع متعلقاته من نادي الزمالك وخلال ساعات ستعلن الصفقة رسميا".

وانتقل ناصر ماهر إلى الزمالك، في يناير 2024، ولعب 62 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 أهداف.
