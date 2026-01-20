إعلان

بضاعة بـ 30 مليونًا.. مصرع 3 عناصر إجرامية في مداهمة بصحراء أسوان

كتب : مصراوي

08:29 م 20/01/2026

مصرع 3 عناصر إجرامية في مداهمة بصحراء أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية حاسمة لجالبي ومتاجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية، أسفرت عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل عنيف لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لمركز إدفو بمحافظة أسوان.

كانت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت وجود بؤرة إجرامية تضم 3 عناصر سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا متنوعة شملت "اتجار بالمخدرات، وسرقة بالإكراه، وشروع في قتل، وحيازة أسلحة دون ترخيص".

وكشفت المعلومات عن محاولة المتهمين جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر تمهيدًا للاتجار بها داخل المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العناصر الإجرامية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي. ولدى استشعار المتهمين اقتراب القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، ما دفع القوات للرد عليهم بالمثل، وأسفر التعامل عن مصرعهم جميعًا في موقع الحادث.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الممنوعات قدرت قيمتها المالية بنحو 30 مليون جنيه، حيث عثرت القوات على 24 قطعة سلاح ناري، شملت رشاش "جرينوف"، ورشاشًا آليًا، و15 بندقية آلية، و5 بنادق خرطوش، وطبنجتين.

كما تم ضبط 8 كيلوجرامات من المواد المخدرة المتنوعة ما بين "حشيش وشابو". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

مداهمة أمنية صحراء أسوان حملة أمنية

