كتب – عمر صبري:

تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، بالتهنئة إلى الدكتورة إيمان عثمان جواد، وكيل كلية خدمة المجتمع وتنمية الأعمال بالجامعة البريطانية في مصر، بمناسبة انتخابها نائبًا لرئيس اتحاد المعماريين الأفارقة (AUA) عن إقليم شمال أفريقيا.

وأكد رئيس جامعة العاصمة أن هذا المنصب الرفيع يُعد تتويجًا لمسيرة علمية ومهنية متميزة، ويمثل إضافة مهمة لمكانة مصر الرائدة في المحافل الإقليمية والدولية، كما يعكس الدور البارز الذي يقوم به المعماريون المصريون في دعم التنمية المستدامة، وخدمة المجتمع، وتعزيز التعاون الأفريقي المشترك.

وأعرب قنديل عن اعتزازه بهذا الإنجاز لمصر، ولنقابة المهندسين المصرية، وللمجتمع المعماري الأكاديمي والمهني، متمنيًا للأستاذة الدكتورة إيمان عثمان جواد دوام التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة، ومزيدًا من العطاء والتميز بما يخدم مهنة العمارة ويعزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيمان عثمان جواد خريجة كلية الفنون الجميلة، جامعة العاصمة "حلوان سابقًا"، قسم عمارة، عام 1996، وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في العمارة البيئية من الجامعة نفسها عامي 2001 و2009.

وشغلت منصب مدير مكتب الطلاب الوافدين، كما عملت منسقة أكاديمية للعديد من البرامج الدولية وبرامج التبادل التعليمي بين جامعة العاصمة "حلوان سابقًا" وعدد من الجامعات الأوروبية.