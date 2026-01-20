مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع

هناك بعض الأبراج التي يُعرف عنها صعوبة التعبير عن المشاعر بشكل صريح، سواء بالكلام أو الأفعال، وغالبًا يعتمدون على تصرفاتهم الصامتة بدل الكلمات.

وفيما يلي صفات الأبراج الفلكية المشهورة بكتم مشاعرها وإخفائها عن الآخرين، وفقا لموقع "timesofindia".

برج الجدي

يميل للتفكير الواقعي والمنطقي، ويخاف أحيانًا من إظهار ضعفه

أمام الآخرين، ويحب أن يظهر حبه من خلال الدعم العملي وليس بالكلمات الرومانسية.

برج العذراء

دقيق ويميل للتحليل، لذلك غالبًا يركز على حل المشكلات بدل التعبير عن المشاعر، يشعر بالحب والاهتمام لكنه يظهره بصمت أو من خلال أفعال صغيرة.

برج العقرب

شديد العاطفة داخليًا، لكنه يتحفظ خوفًا من الخيانة أو فقدان السيطرة، يظهر حبه أحيانًا عبر الغيرة أو الحماية، أكثر من الكلام المباشر.

برج الدلو

مستقل ويقدر الخصوصية، ما يجعل من الصعب عليه التعبير عن مشاعره بوضوح، ويحب أن يظهر اهتمامه بطريقة غير مباشرة، مثل تقديم نصائح أو مساعدة عملية.

برج الأسد

رغم كونه مسيطرًا وواثقًا، لكنه أحيانًا يخفي مشاعره الحقيقية خوفًا من فقدان هيبته، يعبر عن الحب غالبًا من خلال الاهتمام والإكرام، لا بالكلمات الرقيقة دائمًا.