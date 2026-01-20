إعلان

مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع

كتبت- نرمين ضيف الله:

07:30 م 20/01/2026

الأبراج الفلكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هناك بعض الأبراج التي يُعرف عنها صعوبة التعبير عن المشاعر بشكل صريح، سواء بالكلام أو الأفعال، وغالبًا يعتمدون على تصرفاتهم الصامتة بدل الكلمات.

وفيما يلي صفات الأبراج الفلكية المشهورة بكتم مشاعرها وإخفائها عن الآخرين، وفقا لموقع "timesofindia".

برج الجدي

يميل للتفكير الواقعي والمنطقي، ويخاف أحيانًا من إظهار ضعفه
أمام الآخرين، ويحب أن يظهر حبه من خلال الدعم العملي وليس بالكلمات الرومانسية.

برج العذراء

دقيق ويميل للتحليل، لذلك غالبًا يركز على حل المشكلات بدل التعبير عن المشاعر، يشعر بالحب والاهتمام لكنه يظهره بصمت أو من خلال أفعال صغيرة.

برج العقرب

شديد العاطفة داخليًا، لكنه يتحفظ خوفًا من الخيانة أو فقدان السيطرة، يظهر حبه أحيانًا عبر الغيرة أو الحماية، أكثر من الكلام المباشر.

برج الدلو

مستقل ويقدر الخصوصية، ما يجعل من الصعب عليه التعبير عن مشاعره بوضوح، ويحب أن يظهر اهتمامه بطريقة غير مباشرة، مثل تقديم نصائح أو مساعدة عملية.

برج الأسد

رغم كونه مسيطرًا وواثقًا، لكنه أحيانًا يخفي مشاعره الحقيقية خوفًا من فقدان هيبته، يعبر عن الحب غالبًا من خلال الاهتمام والإكرام، لا بالكلمات الرقيقة دائمًا.

الأبراج الفلكية حظوظ الأبراج الفلكية برج الدلو برج الأسد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين
زووم

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
شرط قبل التوقيع و4 ملايين يورو.. انفراجة في انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
رياضة عربية وعالمية

شرط قبل التوقيع و4 ملايين يورو.. انفراجة في انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
حوادث وقضايا

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
وزير الأوقاف يوجه رسالة لـ2 مليار مسلم.. ما هي؟
أخبار مصر

وزير الأوقاف يوجه رسالة لـ2 مليار مسلم.. ما هي؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج