كأس مصر

الجونة

0 3
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

2 0
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

0 1
19:30

الخليج

"أحاول استيعاب ما حدث".. أول تعليق لأشرف حكيمي بعد خسارة أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

07:49 م 20/01/2026
علق أشرف حكيمي، قائد منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، لأول مرة، على خسارة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وخسر منتخب المغرب من السنغال، بهدف نظيف، في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، الذي شهد إهدار ركلة جزاء لأسود الأطلس، في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وكتب حكيمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "بعد أيام صعبة للغاية، وأنا أحاول استيعاب كل ما حدث، شعرت بالحاجة إلى التعبير عما في قلبي".

وأضاف: "أتقدم أولًا بجزيل الشكر إلى صاحب الجلالة، على العمل الجبار الذي أُنجز حتى تكون هذه كأس إفريقيا، بلا شك، الأفضل في التاريخ، وأن تُنظم في بلدنا. شكرًا على الرؤية، والدعم، والحب الدائم لكرة القدم وللمغرب".

واختتم حكيمي: "كما أشكر أيضًا رئيسنا فوزي لقجع، على التزامه الكامل تجاه هذا المنتخب، وعلى ثقته بنا في كل مرحلة من مراحل الطريق".

