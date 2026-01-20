مباريات الأمس
لاعب نيجيريا يكشف تفاصيل حديثه مع مصطفى شوبير في مباراة تحديد المركز الثالث

كتب - يوسف محمد:

06:55 م 20/01/2026
كشف أليكس أيوبي نجم منتخب نيجيريا، تفاصيل حديثه مع مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر، قبل تنفيذ ركلة الترجيح، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا.

وكان منتخب نيجيريا حصد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق الفوز على حساب المنتخب المصري، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وعند سؤال أيوبي، عن الحديث الذي دار بينه وبين شوبير قبل تنفيذ ركلة الجزاء قال: "حارس المنتخب المصري قال لي، أعرف المكان الذي ستسدد به الكرة وإذا نجحت في التصدي للكرة ستمنحني قميصك".

وأضاف: "لا تقلق سأمنحك قميصي، ثم تصديت للكرة وتمكنت من تحويلها إلى هدف".

والجدير بالذكر أن النسخة الـ35 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، أقيمت في المغرب واختتمت يوم الأحد الماضي الموافق 18 يناير الجاري، بتتويج المنتخب السنغالي باللقب.

منتخب نيجيريا كأس الأمم الأفريقية مصر ونيجيريا أليكس أيوبي مصطفى شوبير

