بينهم رضيع.. وجبة فاسدة تسمم أسرة كاملة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلان، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد داخل منزلهم بقرية بني هلال التابعة لمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، وجرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكان اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى المراغة بوصول كل من "محمد. ع" 35 عامًا، وزوجته "بخيتة. ع" 27 عامًا، إضافة إلى طفليهما "عيسي. م" 4 سنوات، و"علي. م" البالغ من العمر سنة ونصفًا.

وتبين من الفحص أن جميع المصابين يقيمون بناحية قرية بني هلال، وقد وصلوا إلى المستشفى يعانون من آلام شديدة في البطن وقيء، بادعاء تناول طعام منزلي فاسد.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية.