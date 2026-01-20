كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل بشعة وقعت في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، حينما أقبل "م. ح. ع" على قتل زوجته دهسًا بسيارته وسط الشارع بدائرة القسم.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية" التي ينشرها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها دهسيًا بسيارته وذلك في عام 2014.

فبعد أكثر من عشر سنوات أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار على القضية عندما أصدرت حكمها في 19 نوفمبر الماضي، بالسجن المؤبد على المتهم "م.ح." لاتهامه بقتل زوجته، في جريمة هزت الشارع وقت وقوعها بسبب بشاعة تفاصيلها.

أحداث وقائع القضية المقيدة برقم 30009 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة الدخيلة، تعود عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام المتهم بدهس المجني عليها بسيارته وفر هاربًا بدائرة القسم.

فقبل ما يزيد عن 10 سنوات من ارتكاب جريمة القتل تزوج المتهم من "ج. ا. ش". حياتهما كانت طبيعية بدرجة كبيرة وعلاقتهما كان يسودها الود؛ حتى على سبيل علاقة أسرتي الطرفين.

الوضع ظل لعدة سنوات قبل أن تعرف الخلافات الزوجية طريقها إليهما، فتكررت المشادات الكلامية بينهما، وبدأت الزوجة في الذهب إلى منزل أسرتها للبعد عن الخلافات المتكررة، ومع عدم قدرتهما على العودة مجددًا انتقل الخلاف إلى قسم الشرطة والمحاكم بسبب الدعاوى والبلاغات المتبادلة.

يوم الواقعة، علم المتهم أن زوجته قد توجهت إلى مدرسة أبنائه للحصول على خطاب يفيد عدم سداده المصاريف المدرسية، وأنها متوجهة إلى قسم شرطة الدخيلة لتحرير محضر ضده.

استشاط المتهم غضبًا وذهب مسرعًا للالتقاء بالضحية، وما أن بدأ حديثه معها خلال سيرة بجوارها بالسيارة قيادته، حتى صدمها قاصدًا قتلها فأودت الصدمة بحياتها بعد إصابتها بنزيف بالرأس وتوقف لوظائف المخ.

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى وهي أنه في ذات المكان والزمان، أسقط عمدًا المجني عليها، حال كونها حامل مع علمه بذلك.

مباشرة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالت المتهم الهارب إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وفي جلسة شهر أغسطس لسنة 2015 أصدرت المحكمة حكمها بإجماع الآراء بالإعدام غيابيًا بحق المتهم.

ظل الوضع هكذا إلى أن تم القبض على المتهم وإعادة الإجراءات وإحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها في 19 نوفمبر الماضي بالسجن المؤبد على المتهم.

اقرأ أيضًا:

البلوجر محمد عبدالعاطي ينهي إجراءات الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة





إلغاء حبس الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل



