بسبب ترامب.. مسؤول فرنسي يطالب "فيفا" بسحب المونديال من أمريكا

كتب : مصراوي

08:32 م 20/01/2026

ترامب

كتب- محمود الطوخي
طالب إريك كوكريل النائب في البرلمان الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية"، الثلاثاء، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحصر استضافة كأس العالم هذا الصيف في المكسيك وكندا فقط واستبعاد الولايات المتحدة، ردا على السياسات الدولية للرئيس دونالد ترامب.
وتساءل كوكريل عبر منصة "إكس": "بجدية، هل يُعقَل إقامة كأس العالم في دولة تهاجم جيرانها، وتهدد بغزو جرينلاند، وتنتهك القانون الدولي، وتسعى لتقويض الأمم المتحدة؟"
واتهم النائب الفرنسي، واشنطن بإنشاء "ميليشيات فاشية"، ومنع مشجعي 15 دولة من الحضور، والتخطيط لحظر رموز مجتمع الميم في الملاعب.
وأكد رئيس اللجنة المالية بالبرلمان أن سؤاله "جدي"، مشيرا إلى إمكانية "إعادة التركيز على المكسيك وكندا" قبل 5 أشهر من انطلاق البطولة.
يأتي ذلك في وقت يبدو فيه تغيير موقف "فيفا" مستبعدا، خاصة بعد تكريم رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو لترامب ومنحه "جائزة السلام" مطلع ديسمبر الماضي.

