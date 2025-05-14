ماذا فعل محافظ الدقهلية مع مخبز يتلاعب في وزن الرغيف بالمنصورة؟

الدقهلية- رامي محمود:

ضبط اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في جولة صباحية مفاجئة، أحد المخابز بمدينة المنصورة يقوم بتجميع الخبز ولديه نقص في وزن الرغيف.

وعلى الفور كلف المحافظ مباحث التموين بسرعة تطبيق أقصى عقوبة مع عدم إغلاق المخبز، مشددا على الالتزام بوزن الرغيف مشيرا لوجود عقوبات رادعة في حالة تجميع بطاقات التموين.

جاء ذلك خلال تفقد عدد من المخابز البلدي بمنطقة جديلة بمدينة المنصورة حيث تابع أعمال المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز والالتزام بالوزن المحدد، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخبز في التجاوز أو التلاعب في وزن الرغيف أو تجميع البطاقات التموينية أو عدم مطابقة الخبز للمواصفات.

والتقى محافظ الدقهلية، بالمواطنين أمام المخابز واستمع إليهم وطلب منهم عرض شكواهم إذا وجدت، وكلف وكيل وزارة التموين ومباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على المخابز وتحرير محاضر ومضاعفة الغرامة المالية على المخالفين في حالة تكرار المخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بوجود معاناة للمواطنين في الحصول على حصص الخبز المحددة لهم، ولن يتسامح مع صاحب مخبز يجمع البطاقات ويترك المواطنين ينتظرون ساعات طويلة للحصول على حصتهم من الخبز.