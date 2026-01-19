مباريات الأمس
"ما أجملها" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

06:55 ص 19/01/2026
  • عرض 11 صورة
    زوجة محمد عواد حنين خالد
    زوجة محمد عواد حنين خالد
    زوجة محمد عواد حنين خالد
    زوجة محمد عواد حنين خالد
    زوجة محمد عواد حنين خالد
    زوجة محمد عواد حنين خالد
    زوجة محمد عواد حنين خالد
    زوجة محمد عواد حنين خالد
    زوجة محمد عواد حنين خالد
    زوجة محمد عواد حنين خالد

القاهرة – مصراوي

نشرت الإعلامية حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة جديدة من الصور.

وشاركت حنين عبر حسابها الخاص، العديد من الصور داخل استديو "صوت الزمالك" أثناء تصوير برنامجها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، حيث جاءت من أبرز التعليقات: "ما أجملها".

من هي حنين خالد زوجة محمد عواد؟

ويذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وكانت حنين خالد عملت من قبل في قناة النهار وقناة الحدث اليوم قبل انتقالها إلى راديو الزمالك.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري، يوم الأحد 25 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صور زوجة محمد عواد محمد عواد حنين خالد حنين خالد زوجة محمد عواد من هي حنين خالد زوجة محمد عواد؟ الزمالك

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025