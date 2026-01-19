"بعد دعمها له في أمم أفريقيا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة المغرب في نهائي أمم أفريقيا؟

القاهرة – مصراوي

نشرت الإعلامية حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة جديدة من الصور.

وشاركت حنين عبر حسابها الخاص، العديد من الصور داخل استديو "صوت الزمالك" أثناء تصوير برنامجها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، حيث جاءت من أبرز التعليقات: "ما أجملها".

من هي حنين خالد زوجة محمد عواد؟



ويذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وكانت حنين خالد عملت من قبل في قناة النهار وقناة الحدث اليوم قبل انتقالها إلى راديو الزمالك.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري، يوم الأحد 25 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الكونفدرالية الأفريقية.