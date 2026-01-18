كتب - محمود عبده:

في واقعة نادرة حبست الأنفاس، تحولت أجواء الحزن إلى فرح عارم في إحدى قرى ولاية ماهاراشترا الهندية، بعدما عادت امرأة تبلغ من العمر 103 أعوام إلى الحياة في اللحظات الأخيرة، بينما كانت عائلتها تستعد لتشييع جثمانها.

كانت العائلة قد أنهت تقريبا جميع التحضيرات الخاصة بمراسم الحرق، بعدما اعتقدوا أن المسنة فارقت الحياة مساء الاثنين، عقب توقف حركتها بشكل كامل، ما دفعهم إلى إخطار الأقارب والبدء في الطقوس التقليدية للجنازة، وفقا لموقع The Times of India.

ومع بزوغ صباح اليوم التالي، جرى تجهيز الجدة وفق العادات المحلية، حيث ارتدت ثوبا جديدا من نوع "الساري"، وربطت يداها وقدماها، ووضع القطن داخل أنفها، في وقت بدأ فيه الأقارب بالتوافد من مناطق مختلفة للمشاركة في مراسم الوداع الأخير.

لكن وقبل لحظات من المراسم، لاحظ أحد أفراد الأسرة حركة خفيفة في أصابع قدميها، ما أثار حالة من الذهول والشك، وسرعان ما جرى إزالة القطن من أنفها، لتتنفس المعمرة بعمق، مؤكدة أنها ما زالت على قيد الحياة.

وفي دقائق معدودة، انقلب المشهد بالكامل، إذ توقفت مراسم الجنازة، وأعيدت سيارة نقل الجثمان، وفككت خيمة العزاء، بينما سادت أجواء من الفرح بين أفراد العائلة والجيران، الذين وصفوا ما حدث بـ"المعجزة".

والمفارقة اللافتة أن هذا اليوم تزامن مع عيد ميلادها الثالث بعد المئة، ليقرر أفراد الأسرة تحويل المناسبة من جنازة إلى احتفال عائلي استثنائي، احتفاء بعودتها إلى الحياة في يوم ميلادها.