الكيلو بـ 285 جنيها.. وصول دفعة جديدة من اللحوم الطازجة إلى جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء عن طرح اللحوم السودانية الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للمديرية على مستوى 4 مدن بالمحافظة، بسعر 285 جنيها للكيلو.

وقال المهندس أيمن عبدالغني محمد، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن دفعة جديدة من اللحوم السودانية الطازجة وصلت المحافظة بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، ومن المقرر أن يجري توزيعها على مدن المحافظة لبيعها بأسعار مخفضة على المواطنين، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم بفروع دلتا ماركت.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المديرية تسلمت 6 عجول، وجرى توزيعها على 4 مدن طبقًا للكثافة السكانية، بواقع عجل بمدينة رأس سدر، وعجل بقرية أبوصويرة، و2 بمدينة طور سيناء، وعجل بمدينة شرم الشيخ، وعجل بمدينة دهب، مؤكدًا أنه سيجري التوزيع في باقي مدن المحافظة خلال المراحل التالية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأكد استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير اللحوم بكافة أنواعها، وتأمين مخزون من السلع الأساسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية، لافتًا إلى أن الوزارة توفر السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها بأسعار مخفضة مقارنة بنفس المنتجات في الأسواق الأخرى.