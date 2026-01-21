إعلان

مدبولي يسجل كلمة في سجل جناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

كتب : محمد أبو بكر

10:49 ص 21/01/2026 تعديل في 11:46 ص

الدكتور مصطفى مدبولي

سجل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، كلمة فى سجل جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .

وافتتح "مدبولى"، منذ قليل، الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث تفقد جناح وزارات الدفاع والداخلية والثقافة وعدد من الأجنحة الأخري.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

الدكتور مصطفى مدبولى جناح وزارة الداخلية معرض القاهرة الدولي للكتاب

للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
"الدكتور قاللي انسي الكرة".. لمياء بومهدي تكشف لمصراوي اللحظة الأصعب في
"حبا في مصر".. توفيق عكاشة يوجه دعوة لـ شيرين عبدالوهاب لمساندتها نفسيًا
دفاع هيفاء: النيابة تتبع مئات الروابط لتحديد ناشري فيديوهات مفبركة بالـAI
سيارتان جديدتان من شانجان تنضمان للسوق المصري قريبًا

