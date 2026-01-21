السيسي: أتمنى عدم استثناء أي طرف من الحوار الوطني السوري

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع في سوريا، قالا: "بالنسبة للتطورات في سوريا، أتمنى أن لا يستثنى أحد من الحوار والمشاركة السياسية في الدولة السورية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: أتمنى أن تجد لبنان السبيل لتحقيق الاستقرار الكامل والنمو للدولة اللبنانية التي تعودنا عليها خلال سنوات فهي محط أنظار الشرق كله".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر سواء على المستوى الجيوسياسي أو إن مصر حاولت خلال السنوات الأخيرة من الأزمة الخاصة بقطاع عزة ولكن خلال الـ10 سنوات التي كنت مسئول فيها عن الدولة المصرية، وكنا حريصين أن تكون مصر عنصر استقرار في منطقة تعاني من الاضطرابات التي بدأت في 2011.

