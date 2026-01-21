إعلان

السيسي: فقدنا 9 مليارات دولار من إيرادات القناة بسبب تداعيات حرب غزة

كتب : محمد أبو بكر

11:44 ص 21/01/2026

الرئيس عبدالفاتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفاتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مرفق مثل قناة السويس وهو ممر ملاحي عالمي يشهد مرور نحو 12 % من التجارة العالمية تأثر خلال العامين السابقين من الحرب في غزة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أنه رغم ذلك التأثير حرصنا على أن نتحمل التأثير رغم أننا فقدنا ما يقرب من 9 مليار دولار عوائد مباشرة من داخل قناة السويس نتيجة الأحداث التي حدثت خلال العامين السابقين منذ أكتوبر 2023 وحتى وقف الحرب في مؤتمر شرم الشيخ.

وأوضح الرئيس السيسي، أن ذلك الأمر أيضًا في قطاع غزة، حيث كان دور مصر إيجابي جدًا في محاولة إطفاء الحرب والاقتتال الذي كان موجودًا وإدخال المساعدات والتخفيف من أثار الحرب، وكانت مشاركة إيجابية، والسياسة المصرية تتسم بالإيجابية والحرص على الاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.

الرئيس عبدالفاتاح السيسي الحرب في غزة قناة السويس

