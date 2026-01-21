انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.