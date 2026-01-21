إعلان

117 ألف مخالفة مرورية و52 متعاطٍ مخدرات.. الداخلية تضرب على الطريق

علاء عمران

11:40 ص 21/01/2026

احدى الحملات المرورية

كتب – علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 117.375 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.325 سائقًا، وتبين إيجابية 52 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 724 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، وفحص 101 سائقًا أسفر عن إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 11 محكوم عليهم بالأحكام النهائية والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.



