ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:50 ص 21/01/2026

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026، بينما تراجع في بنكين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.6 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.59 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.62 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.62 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

