حقيقة تسريب إجابات علوم الشهادة الإعدادية بالقليوبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تداول صور ومنشورات يُزعم احتواؤها على إجابات امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025/2026، وذلك عبر عدد من جروبات الغش الإلكتروني، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور.

وفي هذا السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية فتح تحقيق عاجل في الواقعة، للتأكد من صحة ما يتم تداوله، وكشف مصدر نشر تلك الإجابات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

وأكدت مصادر تعليمية مطلعة، أن نماذج الإجابة الرسمية لمادة العلوم لم يتم تسريبها على الإطلاق، ولا تزال محفوظة داخل المطبعة السرية، مشددة على أن تسليم نماذج الإجابة لا يتم إلا بعد انتهاء زمن الامتحان رسميًا، ولمعلمي المادة وأعضاء لجان التقدير فقط.

وأضافت المصادر أن ما يتم تداوله عبر جروبات الغش الإلكتروني لا يتعدى كونه محاولات تضليل واجتهادات غير دقيقة من بعض الأفراد، ولا تمت بصلة إلى النموذج الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

وشددت مديرية التعليم بالقليوبية، على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لرصد ومتابعة جروبات الغش الإلكتروني، والتعامل بحزم مع القائمين عليها، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما دعت الجهات التعليمية الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم أو المديريات التعليمية.