السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل تحقيق السلام في غزة والمنطقة.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر سواء على المستوى الجيوسياسي أو إن مصر حاولت خلال السنوات الأخيرة من الأزمة الخاصة بقطاع عزة ولكن خلال الـ10 سنوات التي كنت مسئول فيها عن الدولة المصرية، وكنا حريصين أن تكون مصر عنصر استقرار في منطقة تعاني من الاضطرابات التي بدأت في 2011.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أنه لا بد من بذل جهود كبيرة على الصعيد الاقتصادي في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعناها حتى 2030، وقمنا بإجراءات كثيرة تهدف لجذب القطاع الخاص وتجهيز البنية التحتية المناسبة في مصر، وأتصور أنه كان من ضمن عناصر البنية التحتية هو الاستقرار الذي حرصنا على تواجده.

