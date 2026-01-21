جامعة بنها تطلق برنامج ماجستير دولي يتيح السفر والدراسة في الصين

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن إطلاق أول برنامج ماجستير مهني في إدارة الأعمال الدولية (MIB) في مصر، وذلك بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، وتهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر وقادة أعمال قادرين على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن البرنامج يتم تقديمه من خلال كلية بنها–ووهان للدراسات العليا بمدينة العبور، ويمنح الخريجين شهادة مزدوجة؛ إحداهما صادرة عن جامعة بنها، والأخرى من جامعة ووهان الصينية، المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، بما يعزز من القيمة الأكاديمية والمهنية للبرنامج وخريجيه.

وأضاف الجيزاوي، أن برنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال الدولية يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، حيث يفتح آفاقًا جديدة أمام الخريجين من مختلف التخصصات للانطلاق نحو عالم الأعمال الدولية، واكتساب مهارات متقدمة تتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مدة الدراسة بالبرنامج تمتد لعامين دراسيين، مع إتاحة فرصة السفر إلى الصين لمدة عام كامل، للحصول على تدريب عملي متخصص في مجال إدارة الأعمال الدولية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في إكساب الدارسين خبرات تطبيقية مباشرة من داخل السوق الصيني.

وأوضح أن البرنامج يتيح القبول لخريجي الجامعات والمعاهد العليا من جميع التخصصات، مع توفير شروط قبول ميسّرة، في إطار حرص جامعة بنها على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الراغبين في الالتحاق بسوق الأعمال الدولية وتعزيز فرصهم المهنية مستقبلًا.