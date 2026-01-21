إعلان

تأخر امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بقنا بعد رصد واقعة تسريب

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:21 ص 21/01/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

شهدت الإدارات التعليمية بمحافظة قنا، اليوم، تأخرًا في تسلُّم أوراق امتحان مادة الهندسة الخاصة بالشهادة الإعدادية عن موعدها المحدد، ما تسبب في حالة من الترقب والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور داخل اللجان.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بقنا عن رصد واقعة تسريب لامتحان مادة الهندسة، مؤكدًا أنه تم على الفور إلغاء الامتحان المتداول، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة امتحان جديد بديل، وذلك حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح المصدر أن عملية طباعة الامتحان البديل قد انتهت، وتجري حاليًا أعمال تسليم أوراق الامتحان الجديدة إلى الإدارات التعليمية المختلفة، تمهيدًا لتوزيعها على اللجان وبدء الامتحان، وسط متابعة مكثفة من القيادات التعليمية بالمحافظة.

الشهادة الإعدادية تأخر امتحان الهندسة قنا

