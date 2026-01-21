إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تسجيل مستويات تاريخية ببداية التعاملات

كتب- أحمد الخطيب:

09:32 ص 21/01/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 35 جنيهًا، مسجلاً قمة تاريخية جديدة ببداية تعاملات الثلاثاء 21-1-2026، مقارنةً بمستواه بحلول التعاملاتالمسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4260 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5477 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6390 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7302 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 51120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 73020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 227092 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 365100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.55% إلى نحو 4885 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

