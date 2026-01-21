إعلان

انطلاق فعاليات توعية الأمهات بالرضاعة الطبيعية في جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

11:04 ص 21/01/2026

الرضاعة الطبيعية

أطلقت إدارة التوعية الصحية والمبادرات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، المرحلة الثانية لفعاليات مبادرة "التعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية"، داخل جميع مراكز الرعاية الأولية التابعة للفرع، وذلك في إطار مبادرة "دعم صحة الأم والطفل وتعزيز الوعي بالممارسات الصحية السليمة".

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة، إنه جرى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى، واستكمالًا لخطة متكاملة تهدف إلى نشر الثقافة الصحية داخل المجتمع، والتركيز على صحة الأم والطفل باعتبارهما أساس بناء أجيال أكثر صحة، مؤكدًا على استمرار تنفيذ الفعاليات التوعوية داخل مراكز الرعاية الأولية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر بمختلف مدن المحافظة.

وأوضح مدير الفرع في تصريح اليوم، أن فرق التوعية الصحية والمبادرات تقوم بتنفيذ الفعاليات داخل مراكز الرعاية الأولية بمختلف مدن المحافظة، عن طريق تقديم محتوى توعوي بأسلوب سهل وبسيط، من خلال شرح عملي لأساليب الرضاعة الصحيحة، وأوضاع الرضاعة المناسبة، وكيفية تجنب الأخطاء الشائعة، والتعامل مع أبرز المشكلات التي قد تواجه الأمهات خلال فترة الرضاعة.

وتابع : كما تضمنت الفعاليات جلسات حوارية مفتوحة مع السيدات للاستماع لأسئلتهم والرد عليها، وتصحيح المفاهيم غير الصحيحة المرتبطة بالرضاعة الطبيعية، ورفع مستوى الوعي الصحي لهن، وتعزيز ثقة الأمهات في قدرتهن على تقديم أفضل رعاية صحية لأطفالهن.

وأكد أن الفعاليات تشهد إقبالًا من السيدات المترددات على المراكز، واللاتي حرصن على المشاركة والتفاعل مع الأنشطة التوعوية المقدمة، والتعرف على معلومات بسيطة حول فوائد الرضاعة الطبيعية، ودورها في تقوية مناعة الطفل، والمساهمة في نموه بشكل صحي وسليم منذ الأيام الأولى بعد الولادة.

الرضاعة الطبيعية توعية الأمهات جنوب سيناء

