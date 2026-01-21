للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار



وكالات

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا حاجز 4800 دولار، اليوم الأربعاء، مدعوما بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب الاستيلاء على جرينلاند.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4818.03 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 01.25 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا بلغ 4836.24 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1% إلى 4813.50 دولار للأوقية.

وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه لن يتراجع عن هدفه المتمثل في السيطرة على جرينلاند، ورفض استبعاد الاستيلاء بالقوة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وأضاف: "أعتقد أننا سنعمل على شيء سيسعد حلف شمال الأطلسي جدا ويسعدنا جدا، لكننا نحتاجها جرينلاند لأغراض أمنية"، مشيرا إلى أن الحلف لن يكون قويا جدا بدون الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أوروبا لن تستسلم أمام المتنمرين أو ترضخ للترهيب، في انتقاد لاذع لتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة إذا لم تسمح له أوروبا بالسيطرة على جرينلاند.

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري اليوم الأربعاء بعدما تسببت تهديدات البيت الأبيض بشأن جرينلاند في موجة بيع واسعة للأصول الأمريكية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي سيعقد في 27 و28 يناير رغم دعوات ترامب لخفضها.

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 94.68 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 95.87 دولار أمس الثلاثاء.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2485.50 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2511.80 دولار في وقت سابق من اليوم، بينما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1873.18 دولار، وفقا للغد.