قررت الأجهزة المختصة بمحافظة الفيوم التوقف عن أعمال البحث عن مزارعين، يبلغان من العمر 54 و45 عامًا، لقيا مصرعهما داخل حفرة عميقة انهارت عليهما أثناء التنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة أرض جمعية بقرية كوم أوشيم التابعة لمركز طامية، وذلك بسبب خطورة الموقع وصعوبة حالة التربة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه العقيد أحمد سيف، مأمور قسم شرطة طامية، من أهالي قرية العمال الواقعة بنطاق أراضي جمعية الزراعيين بقرية كوم أوشيم، يفيد بانهيار حفرة على شخصين أثناء الحفر بحثًا عن الآثار. وعلى الفور، جرى إخطار اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، الذي وجّه قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث ومحاولة استخراج الجثامين.

وانطلقت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد إسلام حمدي، وكيل إدارة الحماية المدنية بالفيوم، يرافقه عددفريق من عناصر الإنقاذ المدربة، مزودين بأسطوانات أكسجين ومعدات حفر خاصة، في محاولة لانتشال جثامين الضحايا.

وكشفت تحريات البحث الجنائي، التي أشرف عليها اللواء حسن عبدالغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن رئيس مدينة سابق يمتلك قطعة أرض بالمنطقة الجبلية بكوم أوشيم يستخدمها في الزراعة، ويشرف عليها نجله. وبدافع البحث السريع عن الثراء، استعان الابن بمزارعين للحفر، وهما عصام (ب. ع) 54 عامًا، فلاح مقيم بقرية منشأة عبدالمجيد التابعة لمركز إطسا، وحمادة (م. ع) 45 عامًا، فلاح مقيم بقرية منشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم.

وأضافت التحريات أن نجل رئيس المدينة السابق هو من استأجر العمال ووفّر لهم أدوات حفر بدائية، لحفر حفرة يزيد عمقها على 10 أمتار في أرض رملية هشة، ما أدى إلى حدوث انهيارات مفاجئة فوق رؤوسهم، لتتحول الحفرة إلى مقبرة مغلقة.

وحاولت قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن، على مدار عدة أيام، استخراج الجثامين، إلا أن عمق الحفرة وتكرار الانهيارات الترابية والرملية بشكل مستمر حال دون استكمال عمليات البحث، ما دفع الجهات المختصة إلى إيقافها وإبلاغ أسرتي الضحايا بالقرار.

وتُعد هذه الواقعة الرابعة من نوعها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بمحافظة الفيوم، إذ لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم داخل حفرة تنقيب عن الآثار بقرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا، كما دُفن شقيقان داخل حفرة عميقة بقرية الصعايدة التابعة لمركز الفيوم، ولقي ثلاثة آخرون مصرعهم وسط الصخور شمال بحيرة قارون أثناء أعمال تنقيب مماثلة.

وفي السياق ذاته، جرى القبض على مالكي قطعة الأرض، وأُخطرت نيابة مركز طامية التي قررت حبس (ا. م. ع)، نجل صاحب الأرض ورئيس المدينة السابق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع الإفراج عن الأب بضمان محل إقامته، بعد نفيه علمه بتصرفات نجله.